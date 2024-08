Con la Vespa anni ‘80 fino in Irlanda per vedere gli Ac/Dc: l’impresa in solitaria di Alessandra Bitetto

Pavia, 20 agosto 2024 – Gira in Vespa e racconta i suoi viaggi sui social, ma così lontano non era mai andata. Questa volta Alessandra Bitetto, content creator di 32 anni, con la sua “CiucciaNebbia“ come ha battezzato la Vespa 125px anni 80, si è superata: è partita da Pavia il 10 agosto per raggiungere in solitaria l’Irlanda.

“La mia prima Vespa risale a quando avevo 14 anni – ha raccontato Alessandra –, adesso ne ho una bianca come la nebbia. Ho scelto di andare in Irlanda perché ho bisogno di perdermi per ritrovarmi e poi amo l’inverno e la pioggia”.

Viaggio tormentato

Con la Vespa carica di borsoni impermeabili, casco e giubbotto con tutti gli stemmi delle località visitate, Alessandra o “la lunga“ come si chiama sui social per via della sua altezza, è partita alle 5, macinando chilometri su chilometri. Il primo problema che ha dovuto affrontare è stato il caldo che l’ha costretta più volte a fermarsi a causa del surriscaldamento dello smartphone che funge da navigatore. Poi è arrivato il freddo che l’ha costretta a rifugiarsi nei pub, finché non ha preso il traghetto dall’Inghilterra per raggiungere Belfast.

“Non prendevo un traghetto da quando avevo 14 anni e non ricordavo nulla – ha raccontato la viaggiatrice –. Ho chiuso gli occhi e d’un colpo sono arrivate le 5. Fuori c’era lei, la mia meta, l’Irlanda”.

Viaggio e concerto

La sua meta e i suoi idoli, gli Ac/Dc che a Dublino salivano sul palco per l’ultima tappa del tour. “Non so come ce l’abbia fatta – ha detto ‘la lunga’ –. I pianeti si sono davvero allineati e nel mio petto rimbomba la musica rock”.

Ancora emozionata per quell’occasione eccezionale, ieri Alessandra Bitetto non aveva bene in mente come proseguirà il suo viaggio. “Starò in Irlanda una settimana – ha raccontato Alessandra –, a parte Dublino non so quali città visiterò. All’ultimo momento ho deciso di andare all’ultima tappa del tour degli Ac/Dc a Dublino e mi si è girato il viaggio. Inizialmente pensavo di percorrere la costa atlantica, invece oggi che è lunedì sono ancora sotto Dublino. Piove e sto andando a visitare dei paesini in treno. Il mio è un day by day, non ho delle mete sicure, visiterò quelle località che mi andrà di visitare”.

Ad aiutare Alessandra, ad accompagnarla, ci sono tante persone incontrate per caso con le quali stringe amicizia e che, talvolta le fanno anche cambiare la meta, come avvenuto nel caso di Dublino per assistere al concerto: “Ci sono eventi e coincidenze ai quali non ti senti di rinunciare”.