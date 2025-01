Fuga di Gpl a Verrua Po: si accorgono dei sintomi e chiamano i soccorsi, salvi

Verrua Po (Pavia), 2 gennaio 2025 – Quattro persone intossicate in casa per una fuga di gas. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio, in via Vittorio Veneto a Verrua Po. Per fortuna i quattro, componenti dello stesso nucleo famigliare, hanno chiamato i soccorsi quando si sono tempestivamente accorti dei primi sintomi, riuscendo quindi a evitare conseguenze peggiori.

Un uomo di 79 anni, due donne di 58 e 26 anni e un ragazzo 22enne, sono stati comunque accompagnati tutti e quattro con le ambulanze al pronto soccorso del Policlinico San Matteo per i sintomi dell'intossicazione da gas. Non sono in gravi condizioni, ma trattenuti in ospedale in osservazione. La causa, in base ai primi riscontri ottenuti dal sopralluogo sul posto dei vigili del fuoco, sarebbe una fuga di gas Gpl.

L'abitazione è infatti rifornita da un serbatoio esterno di Gpl che porta il gas in cucina: probabilmente un tubo corroso negli anni ha provocato la perdita, con la conseguente dispersione del gas nella cucina. Pare che nel 'controtubo' della conduttura si fosse accumulato il gas disperso lentamente, ma che si è poi sprigionato all'interno dell'abitazione provocando i sintomi dell'intossicazione quali mal di testa, vertigini e nausea.