Vende hashish in piazza Bloccato diciottenne già noto alla giustizia

Ha 18 anni è già pregiudicato e in più è stato sorpreso in piazza della Pace a vendere droga. L’altra sera i carabinieri hanno fermato quattro giovani all’esterno di un locale. Il 18enne, italiano, era nervoso. È stato perquisito e nel borsello sono state trovate due dosi di hashish, mentre addosso aveva altre sette bustine pronte per essere vendute. È stato portato in caserma mentre altri militari sono andati nella sua abitazione dove sono stati trovati altri 36 grammi di hashish oltre a un pugnale, un coltello e un bilancino elettronico. In totale, oltre 50 grammi di droga che sono valsi al giovane spacciatore una nuova denuncia a piede libero.

P.G.R.