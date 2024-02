Vandalizzati i nuovi treni della Milano-Mortara

Nemmeno tre settimane dall’introduzione sulla linea Milano-Mortara e i nuovi trani Caravaggio sono già stati “battezzati“. Nonostante le precauzioni assunte proprio per evitare gli atti di vandalismo non è stato possibile evitarli. Una mano ignota ha mandato in frantumi, non è ben chiaro per quale ragione, il vetro di un vagone tanto da rendere necessario bloccarlo per mandarlo in riparazione e sostituirlo. Anche le pareti esterne non sono state risparmiata dai “writers“ che hanno imbrattato le fiancate di una carrozza. Solo qualche giorno fa un treno della tratta, un modello piuttosto datato, era stato oggetto di un raid vandalico: qualcuno era salito a bordo dopo aver forzato la porta della cabina e ha rubato le “chiavi“, quegli strumenti cioè che consentono di attivare i meccanismi di avvio dei locomotori. In quella circostanza in treno, in partenza da Mortara per Milano alle 5,33 del mattino, è stato annullato. U.Z.