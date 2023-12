Vandalismo o Incuria? Piazza Ducale Sotto Attacco

Vandalismi? Molto probabili. O semplice incuria. Quello che è certo è che ieri mattina piazza Ducale si è svegliata con le canaline che proteggono i fili elettrici che alimentano la slitta con le renne di Babbo Natale posizionata nei pressi dei portici, completamente buttate all’aria e sparse nell’arco di diversi metri. Difficile ipotizzare che possa essere stato qualche mezzo in transito, soprattutto in questo periodo dell’anno nel quale, con l’introduzione della nuova zona Ztl, il loro passaggio nel cuore del centro storico cittadino è limitatissimo. Molto più probabile che si tratti dell’azione di qualche sconsiderato che non sarebbe peraltro così rara visti i precedenti. U.Z.