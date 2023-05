Vandali dentro la scuola Scritte contro ex alunno

Sono entrati nella scuola, ma non per rubare. Ignoti vandali hanno forzato una porta finestra dell’Istituto comprensivo di via Valletta Fogliano, a Vigevano, probabilmente di notte, nello scorso fine settimana. All’interno del plesso non avrebbero però portato via nulla, ma hanno danneggiato un pc portatile, rendendolo inutilizzabile. E hanno anche lasciato, sulla lavagna di una classe, scritte definite "ingiuriose e diffamatorie" nei confronti in particolare di un ex studente della scuola. I sospetti sono ovviamente incentrati su altri ex studenti della stessa scuola, che se saranno identificati dovranno rispondere penalmente dell’effrazione e del danneggiamento.

La dirigente scolastica dell’Istituto ha infatti sporto denuncia ai carabinieri di Vigevano, che hanno avviato indagini per cercare di risalire ai responsabili, senza purtroppo poter avere a disposizione filmati registrati da telecamere, perché la scuola non risulta dotata di un impianto di videosorveglianza.

S.Z.