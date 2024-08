Valle Lomellina, escono per cena e gli rubano le chiavi di casa dall'auto. Ma il furto in appartamento fallisce

Valle Lomellina (Pavia), 3 agosto 2024 - Il furto è riuscito solo a metà: i ladri hanno infatti rubato le chiavi di casa dall'abitacolo dell'auto mentre i proprietari cenavano in pizzeria, ma la successiva incursione nell'abitazione è stata sventata da un parente che abita al piano superiore. È successo nella serata di ieri, venerdì 2 agosto, a Valle Lomellina, quando i carabinieri sono stati chiamati in via Stazione. I ladri erano già entrati nella casa usando proprio il mazzo di chiavi rubato dall'auto dei proprietari, ma non hanno fatto in tempo a portare via nient'altro perché sono stati messi in fuga dal parente delle vittime.

Non è purtroppo la prima volta che accade che dei malviventi compiano un furto su un'auto parcheggiata, in questo caso fuori da una pizzeria, con l'obiettivo di impadronirsi delle chiavi di casa da usare per il successivo colpo nell'abitazione. Ma questa volta il piano è fallito grazie all'attenzione del congiunto, che sapeva che la casa al piano inferiore era in quel momento vuota perché i due parenti erano fuori per cena e si è così allarmato quando ha sentito dei rumori provenire dalla loro abitazione. I ladri, disturbati, sono così fuggiti a mani vuote, ma riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri, che hanno poi avviato indagini sull'accaduto per identificare i responsabili, due uomini descritti di probabile etnia nordafricana.