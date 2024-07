Crollo sulla Val Tidone: tecnici al lavoro per capire le cause dell'improvvisa voragine

Torrevecchia Pia (Pavia), 28 luglio 2024 – Tecnici al lavoro per il crollo sulla Val Tidone. "La SP ex SS 412 'della Val Tidone' è attualmente interrotta - il breve avviso della Provincia di Pavia - tra la frazione Vigonzone di Torrevecchia Pia (Pv) e Valera Fratta (Lo) a causa di un cedimento stradale. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza. Seguiranno aggiornamenti". Altrettanto stringata la comunicazione del Comune di Torrevecchia Pia, che aggiunge solo "la viabilità verso sud è garantita solo fino al centro abitato di Vigonzone e all'incrocio della Cascina Piacentina".

Quel che è successo poco prima delle 19 di ieri, sabato 27 luglio, nel tratto della Provinciale fra Vigonzone e Valera Fratta è ancora in cerca non solo di una soluzione ma anche di una spiegazione. Il presidente della provincia di Pavia, Giovanni Palli, anticipa che già oggi e poi lunedì sono programmati tavoli tecnici insieme alla Provincia di Lodi e al Comune di Torrevecchia Pia, con due priorità: "attivazione di intervento urgente di ripristino" e "identificazione delle cause di un cedimento stradale di tale portata su asse viario principale". Solo per un fortunato caso non ci sono state vittime e l'apertura della voragine ha solo provocato il forte stato di choc per cui sono state soccorse le due giovani donne a bordo della Fiat Panda che s'è comunque fermata a distanza di sicurezza dal crollo. Il cedimento ha interessato la quasi totalità della larghezza della carreggiata, con l'interruzione stradale in entrambi i sensi di marcia.