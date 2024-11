Va a fuoco una linea della pressa alla Saviola. Sette squadre dei pompieri domano il rogo

I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore del mattino di ieri allo stabilimento del Gruppo Saviola, in via Leonardo da Vinci 8 per un incendio che ha interessato una linea delle presse. Si è trattato di un intervento importante, sul posto sono state inviate sette squadre del distaccamento di Vigevano, del comando provinciale di Pavia e dei distaccamenti volontari di Mortara, Mede e Robbio, soprattutto in considerazione che l’azienda opera nel settore della lavorazione del legno ed il rischio che le fiamme potessero propagarsi è stato reale. L’intervento dei vigili del fuoco è durato alcune ore per la messa in sicurezza dell’area interessata, ma il rogo è stato messo subito sotto controllo e si sono evitati problemi più gravi. Nella zona interessata sono state utilizzate schiume che hanno impedito alle fiamme di propagarsi.

Sulle esatte cause dell’incendio e in relazione alla stima dei danni subiti dall’azienda mortarese, sono ancora in corso gli accertamenti. Nello stabilimento Saviola di Mortara, il gruppo conta in tutti i suoi insediamenti un totale di 1.800 dipendenti per un fatturato annuo di 800 milioni di euro. Da inizio settembre è stata attivata la quarta linea di produzione di pannelli nobilitati per produrre il primo pannello ecologico nobilitato e la produzione giornaliera è intorno alle mille unità. U.Z.