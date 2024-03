Uovo di Bressani. In mostra il meglio di stoffa e cioccolato

Un mago della stoffa e un mago del cioccolato insieme per dar vita a un uovo di Pasqua molto speciale e far brillare gli occhi dei bambini. L’incontro è tra il metre cocholatier Enrico Rizzi di Milano e il Sarto dell’arte di Pavia, Stefano Bressani (a destra nella foto). "Siamo riusciti a vedere nelle persone che passavano gli occhi lucidi dei bambini che si fermano rapiti dalla meraviglia inaspettata, sorridenti e increduli – ha detto Bressani –. Un uovo di Pasqua che dalla stoffa diventa di cioccolato. Una collaborazione entusiasmante, fatta di ricerca, innovazione, raffinate qualità artistiche e artigiane, materie prime di eccellenza". Esposto nella vetrina che si affaccia su via Cesare Correnti, in pieno centro.

M.M.