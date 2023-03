Uno spettacolo teatrale offerto agli over 65

Dopo tre anni di pandemia e isolamento, torna la voglia di assistere a uno spettacolo teatrale. Si chiama “Teatro per noi“ l’iniziativa di Comune e Fraschini dedicata agli over 65 delle Aps (Associazioni di promozione sociale) di Pavia e ad alcuni soggetti fragili del Centro servizi volontariato. Martedì sera sul palco del Fraschini ci sarà l’operetta “Il paese dei campanelli“ della Compagnia Corrado Abbati che alle 15,30 di mercoledì offrirà un bis con ingresso gratuito riservato ai soci Aps e al Csv. Lo spettacolo in occasione dei 100 anni della piece viole proporre nuove occasioni di socializzazione tra anziani e all’inclusione sociale. Oltre 400 le adesioni già arrivate. Soddisfatti l’assessore ai servizi sociali Anna Zucconi, il direttore generale del Fraschini Francesco Nardelli e il Csv per l’esperimento riuscito. M.M.