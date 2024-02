Università e aziende unite da Itir

Pubblico e privato uniscono le forze per fare ricerca sull’innovazione trasformativa: l’agenzia per il lavoro Risorse è, infatti, diventata main partner di Itir, l’Institute for transformative innovation research presieduto da Stefano Denicolai (foto) dell’Università di Pavia, che ha come obiettivo lo studio delle grandi trasformazioni in atto nel mondo delle professioni. Lanciato a marzo, il nuovo Centro di ricerca multidisciplinare coinvolge 7 dipartimenti: scienze economiche e aziendali (capofila), biologia, ingegneria civile, scienze clinico chirurgiche, ingegneria industriale, scienze politiche e sanità pubblica. "Le sfide collettive ai tempi dell’intelligenza artificiale – dice il presidente Denicolai, docente di Innovation management – devono vedere unite università e aziende. Per questo abbiamo accolto positivamente l’ingresso di Risorse tra i grandi sostenitori di Itir, al quale, ad oggi, hanno aderito 16 aziende di tutta Italia". M.M.