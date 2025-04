Una rassegna in musica “La poesia di Santa Sofia“ con una valanga di eventi

La mostra di pittura collettiva "Intrecci" con Paola Bianchinelli, Giuliana Perina e Antonella Galati inaugurata ieri pomeriggio, alla quale è seguito il concerto "Blowing on strings", un viaggio attraverso la tradizione jazzistica con Mattia Cigalini (sax) e Micaela Martini (chitarra), hanno inaugurato la nona edizione della rassegna di arte e musica "La poesia di Santa Sofia", dedicata a Gianfranco Marra, Salvatore Aquilano, Mario Stefanelli e Lele Zoncada in programma nella chiesetta di Santa Sofia di Torre d’Isola.

Una ventina gli appuntamenti che terranno compagnia fino al 2 giugno seguendo due filoni: la musica e le arti figurative. "Insieme a Paolo Cambieri, che si occupa in modo particolare della parte musicale - ha spiegato il direttore artistico Paolo Sorice - abbiamo pensato a un programma di qualità che abbracciasse un pubblico vasto, non specialistico". Venerdì 2, alle 21, è quindi in programma un tributo a Lucio Battisti con La Collina dei Ciliegi nella nuova piazza di Torre d’Isola. Sabato 3, alle 16, sarà inaugurata la mostra fotografica jazz "Sound Insubria" di Edmondo Canonico e alle 18 il concerto di Simone Mauri (clarinetto basso ed elettronica). Il sabato dopo, alle 16 è in programma la mostra di pittura: "Memoria di sè" di Paola Ricevuti. Alle 18 sarà la volta del concerto "Respiro" di Fausto Beccalossi (fisarmonica) e Joe Pisto (chitarra). Sabato 17, alle 16, sarà inaugurata la mostra di pittura: "Architetture pavesi souvenir" di Rinaldo Melani e Rosina Tallarico e alle 18 il concerto "Passavamo sulla Terra leggeri" di Bebo Ferra (chitarra). Domenica 18, alle 18, è previsto il concerto "Omaggio alla canzone d’autore milanese e internazionale" con Alberto Tava (voce e chitarra) e Daniele Rognoni (sax). Venerdì 23 maggio, sempre alle 18, un altro concerto, ma per organo e violino con Claudia Vignani e Samuel Maynez Champion che si terrà nella chiesa Santa Maria della Neve a Torre d’Isola. Sabato 24, alle 16, sarà inaugurata la mostra di pittura: "Croma/Tico" di Paolo D’Aloisio. Alle 18 la musica sarà quella delle "Latitudini" con Massimo Rinaldi (percussioni e palmas), Stefano Macrillò (mandoloncello e chitarra) e Fabiana Menici (danza e coreografia). Domenica 25, alle 18, concerto in sax solo di Paolo D’Aloisio. Sabato 31, alle 16, è prevista l’inaugurazione della mostra: "Paesaggi di anime e corpi" di Federica Rindone e Giulia Marinoni Marabelli. Alle 18 ci sarà il concerto "Flamenco De Concierto" con Juan Lorenzo, Federico Pietroni e Pablo Cocci (trio chitarre). Domenica 1, alle 18, concerto "Oh bene mio...". Lunedì 2, alle 18, "I balli di una volta". Gli eventi sono gratis ed è gradita un’offerta "consapevole". Manuela Marziani