Una piattaforma digitale per la diagnosi precoce del declino cognitivo

Un passo in avanti per la diagnosi del declino cognitivo in Italia grazie a Tenèpsia®, una nuova piattaforma digitale sviluppata con il contributo dei ricercatori della Scuola universitaria superiore Iuss. Il recente studio, “A digital teleneuropsychology platform for the diagnosis of mild cognitive impairment: from concept to certification as a medical device“, pubblicato sulla rivista ufficiale della Società italiana di neurologia, illustra il processo dall’ideazione alla certificazione della soluzione digitale. Ogni anno si registrano circa 10 milioni di nuovi casi di demenza. La diagnosi precoce e accurata del declino cognitivo è essenziale per migliorare la gestione della malattia e la qualità della vita di pazienti e caregiver. Nel lavoro scientifico Andrea Panzavolta, Chiara Cerami e Stefano F. Cappa dello Iuss hanno documentato la creazione di una nuova piattaforma di teleneuropsicologia. Tenèpsia® è in grado di ottimizzare le risorse cliniche e l’accesso dei pazienti ai servizi, migliorando l’esperienza per pazienti e professionisti sanitari, con impatto positivo su tempo e costi, riducendo disuguaglianze e ritardi nella diagnosi e nella cura delle demenze.

M.M.