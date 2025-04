Una Pasquetta in cammino alla scoperta della biodiversità

Una Pasquetta da trascorrere, non proprio fuori porta come vorrebbe la tradizione, ma immersi nella natura. La proposta arriva dall’Associazione amici dei boschi che ha pensato di valorizzare due dei cammini che attraversano Pavia, la Via Francisca del Lucomagno e la Via Francigena. I visitatori saranno accompagnati da guide naturalistiche alla scoperta della biodiversità che caratterizza i cammini nel percorso cittadino lungo il Ticino. Il giorno di Pasquetta si andrà alla scoperta dell’ultimo tratto del cammino che arriva da Ponte Tresa e raggiunge Pavia dopo aver toccato Varese, Castiglione Olona, Castellanza, Abbiategrasso e Bereguardo. Il ritrovo è fissato in via Sora 17 alle 10 e si concluderà alle 12,30. La camminata è adatta a tutte le età, prevede laboratori per i bambini e la possibilità di fermarsi per il tradizionale pic-nic. Anche il 1° maggio si andrà in cammino, ma in questo caso lungo la Via Francigena. Il ritrovo è previsto alle 10 al Civico zero e si concluderà alle 17. "L’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione con 700 euro – ha spiegato l’assessore allo sport e turismo Angela Gregorini – per valorizzare l’aspetto naturalistico dei due cammini che arrivano in città".M.M.