Un visore trova i nemici delle api. E con un caschetto si fa psicoterapia

Due le idee innovative basate sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale: sono le nuove startup premiate ieri nell’ambito dell’edizione 2024 di Univenture, il progetto di Comune e Universitá finalizzato a valorizzare le idee imprenditoriali cresciute sui banchi dell’ateneo pavese. Con 5mila euro e altri 10mila per la ricerca è stata premiata Bee-Shield (contrasto e lotta al calabrone asiatico). Il calabrone asiatico infatti, specie invasiva aliena, mette in pericolo le api che ci danno il miele ma sono importantissime per l’ecosistema.

Bee-Shield vuole creare un algoritmo che serve a capire il comportamento delle api e a mappare la presenza di animali infestanti per proteggerle con l’intelligenza artificiale. Agli agricoltori o agli apicoltori viene lanciato un allarme in caso di pericolo, mentre attraverso un visore è possibile analizzare potenziali problemi per le api che a occhio nudo potrebbero sfuggire. Al benessere degli esseri umani invece guarda VR-Psy (realtá virtuale), una piattaforma digitale per offrire sedute di psicoterapia con il caschetto usato per la realtà virtuale.

"Durante il Covid sono state sperimentate le sedute di psicoterapia online – spiegato Stefano Denicolai, professore di “Innovation Management“ all’Università di Pavia, dove è anche direttore della laurea magistrale “Master programme in international business and entrepreneurship“ e dell’Executive Mba (Master in Business administration) – e alcune persone hanno continuato a preferirle anche dopo la pandemia perché non si sentono giudicati, viene messa una barriera e si può scegliere il professionista più adatto al proprio caso anche se non è il più vicino".

Il caschetto per la realtà virtuale mette un tassello in più: "Se per qualche motivo lo psicoterapeuta vuole far rivivere al paziente un ricordo – aggiunge Denicolai – con il caschetto può riportarlo indietro. Anche se vuole portarlo a vivere un’esperienza diversa, come supereroe o su un pianeta diverso, è possibile. Il progetto è in divenire, crediamo possa crescere".

M.M.