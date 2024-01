"Un tavolo di confronto sul Pronto soccorso"

"Il San Matteo deve tornare ad essere un cruciale asset per Pavia. Al candidato sindaco del centrosinistra chiediamo grande attenzione sul tema e senso di responsabilità nei confronti dei pavesi che vivono un incubo appena entrano nel pronto soccorso". Angela Gregorini e Tommaso Bernini, portavoce di Pavia e segretario provinciale di Azione chiedono una maggiore attenzione per uno dei pilastri della città.

"Lanciamo un appello al personale del settore, ai sindacati competenti, a tutti i cittadini – aggiungono –: apriamo un tavolo di confronto per costruire un progetto ampio, in grado di delineare problemi e possibili soluzioni".

Il gruppo Sanità del partito fa il punto della situazione che in queste ultime settimane avrebbe raggiunto livelli di allerta: "Chi, dopo ore di attesa, aveva necessità di usufruire dei servizi si è trovato di fronte una situazione pessima, ancor peggio il servizio dei disabili. È inaccettabile non battere i pugni sul tavolo di fronte a situazioni indecenti, irrispettose nei confronti dei pavesi. Manca il personale, sai quando arrivi ma non sai mai quando potrai uscire. E chi lavora è in difficoltà perché non è in grado di dare risposte ai malati. È una situazione vergognosa".

E l’esponente di Azione Marco Galandra (nella foto) lancia una considerazione: "la politica stia fuori da queste logiche o quantomeno abbia la sensibilità di nominare figure veramente competenti, abbandonando dannose spartizioni di ruoli e potere".M.M.