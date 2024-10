Un perito nella causa col Comune

Un perito dovrà sbrogliare la causa intentata dalla cooperativa che gestisce il mercato ipogeo nei confronti del Comune. Il giudice ha stabilito che dovrà essere nominato entro il 23 ottobre e produrre una relazione in 90 giorni. Da stabilire, le ragioni per cui gli spazi commerciali che si trovano sotto piazza della Vittoria da anni si allagano a ogni pioggia, e di chi siano le responsabilità. "Quando verrà nominato il perito – sottolinea il presidente della cooperativa, Luigi Polzotto (nella foto) – si bloccheranno i lavori di rifacimento della piazza perché cancellerebbero le prove". Nel frattempo, terminati i lavori di fronte al Broletto, il cantiere si è spostato verso corso Cavour lasciando fuori l’edicola: ed è proprio dall’edicola che potrebbero arrivare le infiltrazioni. Le opere nella parte della piazza a ridosso di via Beccaria dovrebbero concludersi il 22 e a metà dicembre tutta la piazza dovrebbe essere riqualificata. Ma per Polzotto non sarà risolutivo.

M.M.