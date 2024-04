Un giardino botanico al Policlinico. All’ingresso della Clinica pediatrica arredi e fioriere per l’ortoterapia

Una nuova veste per le aree esterne dell’ingresso al piano rialzato della Clinica pediatrica e un giardino ortobotanico pensato per baby pazienti, familiari, personale sanitario. "Il Filo Verde di Arianna è nato dalla cura e dal rispetto verso i bambini – commenta Giuliana Gori, presidente di “Per Arianna Cooke“ – ed è per questo che abbiamo riqualificato l’ingresso principale, migliorato l’impatto visivo del corridoio, trasformato il terrazzo in un luogo fruibile".

Con una raccolta fondi l’associazione ha pavimentato l’area esterna, rivestito la pensilina, schermato l’intercapedine con pannelli frangisole rimovibili, posato la scritta colorata, corpi illuminanti e tre sagome stilizzate di alberi in legno, come simbolo di accoglienza. "Le progettiste, l’architetto Maria Pia Germani e la botanica Valentina Giordano, grazie al confronto con l’Ufficio tecnico, sono giunte a un progetto ben definito sia nei particolari architettonici sia paesaggistici – prosegue Gori – Gli arredi e le fioriere per l’ortoterapia sono stati realizzati su misura con parti strutturali in acciaio zincato e parti a vista in plastica riciclata certificata; un materiale resistente agli agenti atmosferici, con un effetto visivo simile alle doghe in legno. La messa a dimora di specie vegetali selezionate è stato l’elemento fondamentale per la riqualificazione degli spazi. Presenza di rilievo di questo giardino ortobotanico: il melo ornamentale".

Per il direttore generale del San Matteo, Stefano Manfredi, il giardino è "un’iniziativa importante di sensibilizzazione ed educazione e un’occasione per aprire uno spazio verde al servizio non solo della Pediatria ma anche dei reparti del Dea che affacciano su questo giardino".

Manuela Marziani