Un bando a sostegno dei morosi non colpevoli che rischiano lo sfratto

Una malattia grave ma anche il mancato rinnovo del contratto di lavoro possono mettere in difficoltà le famiglie al punto di non riuscire più a pagare l’affitto. Per aiutare chi rischia di perdere la casa, il Comune ha predisposto un bando con contributi a sostegno degli inquilini titolari di contratti di affitto sul libero mercato in situazione di morosità incolpevole, soggetti a provvedimenti di sfratto. Per accedere al contributo, al massimo di 12mila euro, è necessario essere cittadini italiani o di un Paese Ue. I cittadini non Ue devono possedere regolare titolo di soggiorno, contratto di locazione di un alloggio privato registrato e atto di sfratto per morosità. Inoltre devono risiedere nell’alloggio in questione da almeno un anno ed essere morosi incolpevoli per riduzione del reddito e possedere un valore Isee non superiore a 26mila euro o un reddito Isee non superiore a 35mila. La richiesta di contributo e la documentazione allegata devono pervenire al Comune entro il 31 dicembre. La domanda va inviata al Comune di Pavia, Settore Servizi sociali o agli indirizzo protocollo@comune.pv.it - protocollo@pec.comune.pavia.it.

M.M.