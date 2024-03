Ufficio postale riaperto. Più servizi per gli utenti

Riaperto, da ieri l’ufficio postale di Candia, che era stato chiuso per consentire la ristrutturazione prevista nel progetto nazionale Polis – Casa dei servizi digitale con cui Poste Italiane sta potenziando la sua rete nazionale. È stata rinnovata la pavimentazione degli spazi di viale Garibaldi, è stato sostituito l’impianto di illuminazione, ora composto da led a basso consumo energetico, e sono stati effettuati tinteggiatura e rinnovati gli arredi. Grazie al progetto Polis i cittadini potranno usufruire anche dei servizi erogati dall’Inps come il cedolino della pensione, la certificazione unica ed il modello Obis M che raccoglie i dati informativi dell’assegno pensionistico. L’ufficio postale del centro lomellino è aperto tutti i giorni dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato sino alle 12,45. Resta invece ancora chiuso l’ufficio postale di Cassolnovo, con pesanti disagi per i residenti, per i lavori necessari al ripristino degli spazi dopo il raid di fine gennaio con il furto dello sportello elettronico. In questo caso tempi di riapertura restano ignoti.