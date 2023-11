Ucciso dal treno. Nessuno lo conosce

Il suo nome non c’è sui citofoni e sulle cassette delle lettere all’ingresso del condominio dove aveva la residenza. Patrizio Daniel Chamba Chamba, il trentaduenne ucciso da un treno mentre attraversava i binari alla stazione di Pieve nella notte tra sabato e domenica, era originario dell’Ecuador ma aveva la residenza a Vidigulfo, in via Delle Garzette alla frazione Mandrino, zona residenziale a Nord del paese verso Siziano. "Posso solo confermare la residenza - dice il sindaco di Vidigulfo, Domenico Fabrizio Bertuzzi - all’anagrafe risultava residente da solo, ma di più non so dire. Stiamo cercando se aveva dei parenti".

S.Z.