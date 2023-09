Tutti a scuola di magia. Bimbi e ragazzi in coda

Tutti maghi. La scuola di magia spopola, anche a Pianengo, dove quest’anno si replica l’iniziativa portata con successo due anni fa. È la scuola di magia riservata ai bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, ci si iscrive solo tramite un link (http:forms.gleKbbB9kkpWZmgZ6Qc8) ed è gratuita ma limitata a cinquanta persone. In caso di esaurimento dei posti disponibili, si darà la precedenza ai bambini del paese.

"L’esperienza fatta due anni a Pianengo – dice Ilaria Cavalli, della Caravan spettacoli – ha portato il Comune a riproporla. La scuola si ispira a Henry Potter, nel senso che si tratta di portare i bambini a fare un breve corso, attraverso delle lezioni. Per esempio, c’è la scuola di pozioni e anche altro che di certo divertirà i ragazzi". La Caravan spettacoli , con il suo presidente Nicola Pignoli, è nota per molte attività. La scuola di magia proposta a Pianengo è il riassunto di quello che da tempo la compagnia organizza in vari castelli, per esempio nella rocca di Soncino, e che porta i ragazzi a vivere in un mondo di magia e di maghi per tre giorni.

A Pianengo il corso durerà cinque ore e mezza, ci sarà un intervallo per la cena, che i ragazzi consumeranno al sacco, e una spettacolo finale. La scuola vedrà impegnati una dozzina di persone che gestiranno le quattro scuole-laboratorio.

Così il sindaco Roberto Barbaglio: "Due anni fa è stato un vero successo e per questo abbiamo scelto di riproporla quest’anno a gran richiesta da parte dei nostri ragazzi e delle famiglie. È stato possibile replicarla grazie al bando della Regione Lombardia “Restiamo Insieme“ dedicato alle attività che accrescono la socialità dei più piccoli".

Ilaria Spinelli e Nicola Pignoli sono noti anche per i loro spettacolari costumi, che presentano al Carnevale di Venezia, dove hanno vinto il concorso per la miglior maschera.