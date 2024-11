Tutela minori e lotta alla povertà. Acsi cerca sette assistenti sociali

L’Acsi (Azienda speciale consortile servizi intercomunali) ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di sette assistenti sociali full time (36 ore settimanali), di cui quattro a tempo indeterminato e tre a tempo determinato. La selezione, tramite titoli ed esami, punta a rafforzare i servizi sociali sul territorio lodigiano, con interventi nei settori della tutela minori, dei Pua (Punti unici di accesso) e delle Misure nazionali di contrasto alla povertà. Oltre alla copertura dei posti, sarà creata una graduatoria per eventuali future assunzioni.

Per partecipare al concorso sono richiesti la laurea triennale o magistrale in Servizio sociale, Scienze del servizio sociale o titolo equiparato, l’iscrizione all’albo professionale degli Assistenti sociali (sezione A o B), la patente B e la disponibilità a spostamenti all’interno dei Comuni dell’Ambito di Lodi. Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 18 novembre, termine perentorio e improrogabile. La prova scritta si svolgerà mercoledì 20 novembre alle ore 14.30, nella sede Asfol in piazzale Forni 3 a Lodi. Al termine della prova, la commissione correggerà gli elaborati e pubblicherà l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, insieme alla valutazione dei titoli. La prova orale si svolgerà invece il 22 novembre alle ore 9.30.

Per tutti i dettagli, è possibile scaricare il bando dal sito dell’Ufficio di Piano Ambito Lodi www.ufficiodipiano.lodi.it. "Il ruolo dell’assistente sociale – rimarca Acsi – si rivela fondamentale per garantire la qualità dei servizi e il benessere dei cittadini. Questa è un’opportunità per entrare a far parte della rete territoriale degli assistenti sociali e fare la differenza nel welfare della comunità lodigiana".