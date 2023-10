Turbativa d'asta a Pavia: assolti i tre imputati

Assoluzioni e una condanna al processo per il caso della gara del 2016 per il trasporto pubblico locale ed extraurbano nel Pavese. I tre imputati alla sbarra erano Armando Leoni, ad della società Tema che si era occupata della predisposizione dei documenti della gara; l’ex assessore provinciale ai Trasporti Paolo Gramigna; l’allora dirigente provinciale del settore Trasporti Mauro Maccarini (nella foto), attuale comandante della Polizia locale di Voghera. Sono stati tutti e tre assolti dall’accusa di turbativa d’asta, il solo Maccarini è stato condannato a otto mesi per il reato di falso in relazione a una delle due determine contestate relative alla vicenda di gara mentre per l’altra determina è stato assolto. Nessun risarcimento previsto per la parte civile, il Consorzio Tplo dal cui esposto partì l’inchiesta della Procura di Pavia affidata al pm Paolo Mazza che aveva chiesto, al termine della propria requisitoria, le condanne di Leoni e Maccarini e l’assoluzione di Gramigna.

I fatti contestati riguardavano la consulenza della società Tema, che aveva avuto il compito di aiutare l’allora dirigente Maccarini a predisporre i documenti della gara provinciale da 125 milioni. Le accuse sostenevano presunte irregolarità perché la stessa società aveva prestato consulenze anche a tre aziende di trasporti che avevano partecipato al bando, compresaq quella risultata vincitrice. Il Consorzio Tplo, inizialmente dichiarato vincitore e poi escluso, aveva presentato l’esposto ipotizzando un conflitto di interessi.

Accuse che ora sono cadute: "Siamo felici che la giustizia penale abbia riconosciuto la correttezza della gara", ha commentato l’avvocato Alexia Cellerino che ha assistito Leoni.

Nicoletta Pisanu