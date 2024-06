Pavia, ragazzo si tuffa nel Ticino dal Ponte Coperto. “Questo è un pazzo” / IL VIDEO

Pavia, 5 giugno 2024 – In costume da bagno si è seduto su uno dei parapetti che si trovano sul Ponte Coperto con le gambe verso il fiume. Un attimo per guardare giù e poi si è tuffato in piedi. La scena, accaduta questa mattina, forse il primo giorno in cui le temperature possono dirsi estive, è stata ripresa da chi passava sull’attraversamento che mette in comunicazione Strada Nuova e piazzale Ghinaglia, in Borgo Ticino e pubblicata sui social con molti commenti negativi.

Due immagini tratte dal video del tuffo nel Ticino dal Ponte Coperto

“Questo è un pazzo” è stato il commento più ricorrente, mentre il video precedente nel quale si vedeva molto probabilmente lo stesso ragazzo camminare lungo il cordolo della parte centrale del ponte, quella più sporgente, alla ricerca della ‘piattaforma’ giusta, non è più visibile forse per evitare che altri possano emulare il gesto. Nel Ticino, infatti, vige un divieto di balneazione ed è molto imprudente lanciarsi dal ponte perché, dopo le piogge dei giorni scorsi, non si sa esattamente quali detriti e ramaglie siano stati trascinati dalla forte corrente e si possano trovare. Il ragazzo, in modo fin troppo azzardato, non ha considerato nulla, si è buttato e ha cominciato a nuotare forse perché la temperatura dell’acqua non è ancora alta, poi se n’è andato. Ma il suo tuffo è stato immortalato.