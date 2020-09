Pavia, 12 settembre 2020 - E' stato portato nel carcere di Pavia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. G.C., 29enne residente a Milano, è stato identificato questa mattina da personale della squadra Mobile della Questura di Pavia, impegnato in mirati servizi di controllo per prevenire le truffe ai danni di persone anziane, che negli ultimi giorni sono state denunciate con preoccupante frequenza. L'uomo è risultato colpito da ordine di arresto da parte dell'autorità giudiziaria di Milano e Varese, proprio per reati di truffa.

© Riproduzione riservata