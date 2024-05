“Siamo operai dell'acqua” ed entrano in casa di un 92enne a Vigevano. Poi fuggono con 1500 euro

Vigevano, 30 maggio 2024 – Si sono presentati come “operai dell’acqua” e così ieri pomeriggio sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un anziano di 92 anni residente in via Parini.

Al pensionato i malviventi hanno parlato di guasti, di controlli da effettuare e di altre inesistenti anomalie in modo da raggiungere il loro obiettivo: farsi indicare il luogo nel quale il 92enne custodiva il denaro.

Poi i due hanno distratto l’anziano e se ne sono andati molto rapidamente con 1.500 euro in contanti. Quando l’uomo si è accorto di essere stato beffato, ha potuto soltanto chiamare i carabinieri della stazione di Vigevano e denunciare il furto subito.