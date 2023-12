Trovato cadavere sulle sponde del Ticino. Indaga la Polizia

Non è stato identificato, non è stata stabilita neppure l’età, solo che si tratta di un maschio. Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato trovato ieri pomeriggio sulla riva del Ticino, sul lato borghigiano della città, in fondo a via Milazzo, nel tratto dove non ci sono più abitazioni. L’allarme è scattato verso le 17, quando ormai stava facendo buio, da canottieri che rientravano dall’allenamento. Dall’acqua hanno visto sulla sponda del fiume quello che sembrava il corpo di un uomo, non del tutto visibile. I soccorsi arrivati da via Milazzo hanno confermato che si trattava del cadavere di uomo, morto pare già da alcuni giorni. Inutili i soccorsi sanitari.

Dopo che il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sono iniziati gli accertamenti della polizia, anche con l’intervento sul posto della scientifica. Non sarebbero state trovate tracce evidenti di una morte violenta. L’ipotesi più probabile pare quella di un malore. Stava probabilmente facendo attività fisica, perché oltre a un paio di pantaloni, anche se tipo jeans, indossava solo una felpa, non aveva giaccone, strano con le temperature rigide degli ultimi giorni. Le attività per cercare di identificarlo sono ovviamente iniziate dalle denunce di scomparsa, ma sono state escluse alcune persone che i familiari stanno cercando, perché non corrisponderebbero alle descrizioni. Il corpo dovrà comunque essere sottoposto ad accertamenti autoptici sia per stabilire la causa che il momento del decesso. Stefano Zanette