Trivolzio, ladri acrobati entrano dalla finestra: rubati soldi e ori

Trivolzio (Pavia), 4 dicembre 2024 - Si sono arrampicati fino al primo piano e sono entrati forzando una finestra. Ladri acrobati in azione in via Roma a Trivolzio, nel pomeriggio di ieri, martedì 3 dicembre. Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa, che hanno scoperto di essere stati derubati al loro rientro, quando hanno chiamato i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia.

Mettendo tutte le stanze a soqquadro, i ladri hanno trovato e rubato circa 500 euro in contanti e un paio di anelli d'oro, per un valore complessivo non ancora quantificato, ma non particolarmente ingente. Prima che il loro colpo venisse scoperto, sono fuggiti dalla stessa finestra scendendo dal primo piano, senza essere visti da nessuno, pur essendo sulla strada principale del paese, e riuscendo a dileguarsi nel nulla.

Poche ore prima, nella mattinata, un altro furto in abitazione è stato messo a segno a Lungavilla, in via Generale Dalla Chiesa. Anche in quel caso i ladri sono entrati forzando una finestra, ma al piano terra della casa indipendente saccheggiata e devastata mettendo tutto sottosopra, per un bottino di 100 euro in contanti e una catenina d'oro. Sul posto per il sopralluogo sono stati chiamati i carabinieri della Stazione di Bressana Bottarone, della Compagnia di Stradella.