Assaltano la farmacia e mirano al fondo cassa. Bottino di trecento euro

Non erano interessati ai farmaci in vendita, ma solo ai soldi in contanti. Ignoti ladri, nella notte tra mercoledì e giovedì, sono entrati in azione a Barbianello, ai danni della farmacia Riccardi, in via Roma. Hanno forzato la porta posteriore e si sono diretti subito alla cassa, dove hanno trovato e rubato banconote per circa 300 euro. Si sono accontentati dei soldi lasciati come fondo cassa e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce ben prima che il furto venisse scoperto, alla riapertura del giorno dopo, quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con personale della Stazione di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella, che hanno effettuato il sopralluogo.

S.Z.