Fuori strada con l’auto. Momenti di paura per un trentaquattrenne

Un uomo di 34 anni residente in Lomellina è rimasto ferito, in modo per fortuna non grave, nell’uscita di strada della sua Toyota Corolla avvenuto giovedì poco dopo le 22 lungo la provinciale 596 in territorio di Cozzo. Inizialmente i soccorsi avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano, ma una volta giunto sul posto, il personale medico del 118, arrivato con il supporto di una ambulanza della Croce Azzurra di Robbio, hanno accertato che l’automobilista aveva riportato ferite lievi. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale. La sua auto uscita di strada è finita in un fosso terminando la sua corsa su un lato. Dai primi accertamenti, affidati ai carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco, nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli che non si sarebbero fermati. U.Z.