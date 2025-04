Asportati pluviali in rame dall’istituto comprensivo

MEDE (Pavia)Hanno approfittato del periodo di chiusura delle scuole per le vacanze di Pasqua e del 25 aprile, per mettere a segno un’incursione notturna, scoperta giovedì e denunciata ai carabinieri. Una banda di ladri di rame ha preso di mira la sede principale dell’Istituto comprensivo Massazza, in corso Italia a Mede con la scuola primaria e la secondaria di primo grado. Restando all’esterno dell’edificio scolastico, i predoni dell’oro rosso hanno smontato e portato via alcuni pluviali di rame, per un quantitativo e un valore ancora imprecisati, caricando probabilmente la refurtiva su un furgone o un camioncino abbastanza capiente per il trasporto. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri. Uno dei purtroppo frequenti furti di rame compiuti da bande specializzate, che individuano i loro obiettivi in edifici pubblici come scuole e cimiteri ma anche aziende private, edifici vuoti di notte dove poter agire relativamente indisturbati.E spesso i colpi vengono messo a segno proprio nei weekend e nei periodi di chiusura per festività, così quando vengono scoperti e denunciati i responsabili non solo sono già lontani, ma con tutta probabilità hanno anche già piazzato la preziosa materia prima grazie a compiacenti attività di recupero di materiali ferrosi.

Stefano Zanette