Rubato un trattore alla cascina Negrina

Con l‘inizio della stagione della semina e il ritorno dei mezzi agricoli nei campi, tornano in azione anche i ladri di trattori. Nella notte tra giovedì e ieri, alla Cascina Negrina di Tromello, in strada San Giorgio, ignoti malviventi hanno forzato il cancello e sono entrati nel cortile dell‘azienda agricola, dal quale hanno portato via un trattore, modello di medie dimensioni di marca Landini, di colore rosso, per un valore non quantificato. Quando il furto è stato scoperto, alla ripresa dell‘attività lavorativa il giorno successivo, è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini diramando a tutte le forze dell‘ordine le ricerche nel mezzo agricolo rubato. Si tratta, per quel che risulta, del primo furto “stagionale“ di trattore in Lomellina.

S.Z.