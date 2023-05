Tredicenne rapinato e ferito con un coltellino da tre ragazzi

Era nella piazza del paese e stava ascoltando la musica con le sue casse bluetooth. Sono arrivati altri 3 ragazzi che lo hanno aggredito e anche ferito con un coltellino, per fortuna senza conseguenze gravi. La vittima è un 13enne di Lardirago, che se l’è cavata con 5 giorni di prognosi, per la lieve ferita riportata nella colluttazione. L’episodio risale a domenica sera, emerso ieri dopo essere stato formalmente denunciato lunedì alla locale stazione dei carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per risalire ai responsabili, con tutta probabilità anche loro minorenni.

Un altro episodio, come molti ne sono successi negli ultimi mesi ma soprattutto nel centro storico di Pavia e nelle zone dell’autostazione e del vicino Centro commerciale Minerva, questa volta invece nel piccolo comune dove non risulterebbero precedenti.

I 3 ragazzi sono fuggiti con le casse bluetooth prese alla loro vittima, rendendosi responsabili del reato di rapina. Il 13enne ha cercato di opporsi, ma i 3 bulli hanno avuto la meglio.

Stefano Zanette