Tredicenne investita da un’auto in transito. Ricoverata in ospedale

VIGEVANO (Pavia)

Una ragazza di 13 anni è rimasta ferita in modo piuttosto serio ieri mattina dopo essere stata investita da un’auto in viale Petrarca, una delle strade a scorrimento veloce che circondano il centro cittadino non lontano da un semaforo. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 e sulla sua esatta dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale che sono intervenuti per i rilievi. Dai primi riscontri sembra che la tredicenne fosse a piedi quando è stata urtata da una Volkswagen Polo. Un urto molto violento per effetto del quale è andata a collidere con il parabrezza dell’utilitaria che è andato in frantumi. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso alla ragazza e ha chiesto l’intervento dei soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati il personale medico del 118 ed una ambulanza dell’Ata. In considerazione delle condizioni della vittima e la necessità di effettuare una serie di accertamenti clinici approfonditi i medici hanno deciso di non farla transitare dal Pronto soccorso dell’ospedale cittadino ma di indirizzarla immediatamente a quello del policlinico San Matteo di Pavia dove la tredicenne è stata ricoverata in codice giallo.

U.Z.