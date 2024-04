Tre teatri saranno monumenti nazionali

I teatri di Pavia, Voghera e Garlasco diventano monumento nazionale. Sono stati inseriti in un elenco di 408 luoghi di cultura approvato ieri dalla Camera con 172 sì, 46 no e 65 astenuti. Il provvedimento, riscritto con due emendamenti presentati dalla Commissione Cultura presieduta da Federico Mollicone, passa ora al Senato.

Per ottenere il riconoscimento è necessario che "i teatri siano stati edificati almeno cent’anni fa" o "che abbiano una programmazione rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico" oppure che l’edificio "sia stato riconosciuto di interesse culturale". "Con orgoglio – commenta il deputato pavese Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di FI – abbiamo appreso che i teatri di Pavia, Voghera e Garlasco sono stati dichiarati monumento nazionale nella proposta di legge sul tema in discussione alla Camera dei deputati, al pari dei più grandi teatri italiani. Una splendida notizia e un riconoscimento per un territorio da sempre attento alla valorizzazione della storia e dei luoghi d’arte e la conferma dell’attenzione del Governo alla crescita di identità e cultura di tutte le aree del nostro Paese".

E ancora. "Quel che vale per il mio territorio vale anche per tutti i teatri che sono stati dichiarati monumenti nazionali e che conservano la storia di grandi artisti che negli anni si sono esibiti e hanno dato lustro all’Italia". Se anche il Senato darà il via libera per il Fraschini (nella foto), il Garavani e il Martinetti ci saranno più finanziamenti grazie a bandi a hoc".

M.M.