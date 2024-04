Tre liste pronte per le urne. In corsa da consiglieri figure note e tanti giovani

Hanno scelto l’aria aperta del Parco del sorriso e di piazza Duomo, il Movimento 5 stelle e Azione, per presentare le liste di candidati alla carica di consigliere alle prossime elezioni comunali. I due gruppi del campo largo del centrosinistra che sostiene la candidatura di Michele Lissia, schierano figure ben note alla società civile pavese e tanti giovani. "La scelta del Parco del sorriso non è casuale – ha detto il coordinatore provinciale Simone Verni – Si tratta infatti di un luogo fortemente simbolico per la comunità pavese dei 5 Stelle, dedicato a Iolanda Nanni, deputata pavese scomparsa prematuramente nel 2018".

In lista Marcello Adduci, gà dirigente comunale nel settore istruzione, sport e politiche giovanili, Bartolomeo Falla, Davide Ferroni, Paola Gambaudo, Lorenza Guaschi, Fabiano Fontana, Francesco Lillo, Aldo Longo, Gianluca Magnani, Giancarlo Marchesi, studente in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Rita Mezzadra, Giuseppe Borloni, Vincenzo Nicolaio, architetto urbanista già consigliere comunale e da sempre attento al tema di "un Pgt a misura di cittadino", Ines Maria Paola Pizzi, storica attivista del M5s, Emilia Vanda Quaglia, Silvana Rocchi, Noemi Rozsa, Maria Antonia Salis già membro del Cda e Senato accademico dell’Unipv e coordinatrice delle Rappresentanze sindacali unitarie, Lucio Terruzin, Pietro Urbani, Cesare Vitali, Domenica Maria Viggiani e Mario Turco Liveri, dirigente industriale e direttore finanziario internazionale nonché interlocutore della Banca Centrale Europea. Azione ha un capolista di 22 anni, il segretario provinciale Tommaso Bernini, e una squadra composta da molte donne.

In lista Gianni Balduzzi, Carlo Camera, Elisabetta Carbone, Fabrizio Comini, Antonio Demontis, Alberto Di Marco, Giuseppe Di Maria, Alessia Fellegara, Marco Finotti, Santino Forni, Marco Galandra, Luigi Guardamagna, Alessandro Lentini, Monica Magnardini, Manuela Montemezzani, Michele Parente, Antonio Parrella, Luigi Portaluppi, Giuseppe Puglia, Giovanna Riccardi, Nicolò Rossetto, Aurora Scalora, Lucrezia Silva, Giulia Speranza, Tiziana Tagliacarne, Franco Tanzi, Sebastiano Tinelli, Mirella Valle, Angela Villa, Roberto Zanotti e Gabriele Zonta. "Persone competenti – per l’uscente Angela Gregorini – che rappresentano diversi ambiti della società civile e della nostra città. Tanti giovani ma anche anziani". E punta sui giovani anche Marco Anselmetti, che ha pronta la propria lista civica e le firme da presentare a sostegno, ma non svela ancora le carte perché altri potrebbero decidere di entrare. Il target cui si rivolge sono i nuovi poveri e gli scontenti dalla politica. "Vorremmo istituire un assessorato alla Salute – anticipa Anselmetti che avrà come capolista una donna e sicuramente candiderà il tecnico tv in pensione Mario Siringo – perché molti non riescono ad accedere ai servizi".