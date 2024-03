Tragedia ad Arena Po. Travolto da un’auto. Muore in bici a 39 anni

Tragedia l’altra sera sul ponte di Spessa, ad Arena Po, dove un ciclista è stato investito da un’utilitaria che viaggiava alle sue spalle. Forse per la scarsa illuminazione, l’autista a bordo della Panda che dall’Oltrepò procedeva verso il Pavese non si è accorto della presenza di un uomo che in sella a una bicicletta pieghevole di quelle che usano i ragazzini stava pedalando davanti a lui e lo ha travolto. Ha perso la vita così Otavio Cosme Aiello, 39enne, nazionalità italiana, nato a San Paolo del Brasile ma residente a San Zenone Po.

Subito dopo l’impatto, il guidatore si è fermato e ha lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. I sanitari hanno prestato al ciclista le prime cure, poi lo hanno portato all’ospedale di Stradella, dove all’arrivo l’uomo è deceduto. Dei rilievi si è occupata la Polizia stradale di Pavia, che ha raccolto le testimonianze e regolato il traffico. L’investimento infatti si è verificato alle 19,20, quando molti automobilisti stavano rientrando a casa. Sul ponte che collega il Pavese con l’Oltrepò si sono formate lunghe code, impossibile transitare. Chi da Belgioioso doveva imboccarlo per oltre due ore ha dovuto intraprendere percorsi alternativi.

Manuela Marziani