Trafugate grondaie in rame . L’oro rosso fa sempre più gola

Acquistati, stoccati in attesa di poterli collocare e spariti. Sono stati rubati tutti i pluviali che erano stati comperati per la ristrutturazione di un immobile. Era stato il proprietario dello stabile di via Umberto I a Palestro ad acquistare 100 chilogrammi di grondaie in rame che dovevano essere posizionate. In attesa di poterli collocare al loro posto, i pluviali erano stati sistemati in un punto del cantiere. Prima che potessero essere presi dagli operai, però sono arrivati i ladri. Sono entrati in azione tra martedì e mercoledì andando a colpo sicuro. Il rame, infatti, è talmente costoso e di conseguenza ambito dai ladri tanto da essere definito "oro rosso". Probabilmente con l’aiuto di un furgone, i soliti ignoti hanno caricato i 100 chili del prezioso materiale e si sono dati alla fuga. Il proprietario del cantiere al mattino seguente, quando si è accorto del furto subito ha potuto soltanto chiamare i carabinieri di Robbio che stanno indagando. I furti di rame in Italia sono raddoppiati. Oggi una tonnellata arriva a costare anche 9mila euro. Il rame, metallo di base utilizzato nell’edilizia, nei trasporti, nell’elettrotecnica e nell’industria, è considerato il miglior conduttore elettrico, dopo l’argento. E anche dall’altra parte della provincia i ladri hanno colpito. Lo hanno fatto mercoledì a Ruino, in una casa indipendente di via Principale. Tra le 8 e le 18, mentre i proprietari erano fuori, i soliti ignoti dopo aver forzato la finestra del bagno, si sono introdotti all’interno dell’abitazione e hanno messo a soqquadro ogni stanza. Rovistando in qualunque angolo, hanno trovato degli orologi non di particolare pregio che hanno arraffato. Al loro ritorno i proprietari hanno chiamato i carabinieri di Zavattarello che hanno effettuato il sopralluogo e stanno cercando gli autori del furto.M.M.