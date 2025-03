Torricella Verzate, furto di notte al bar-tabacchi: scatta l’allarme, ladri in fuga con pochi euro

Torricella Verzate (Pavia), 6 marzo 2025 - Un altro bar-tabaccheria preso di mira dai ladri. Nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 6 marzo, ignoti malviventi sono entrati in azione a Torricella Verzate, in via Roma, tagliando probabilmente con un flessibile le inferriate a una finestra laterale del bar Alterégo.

Appena hanno sfondato la finestra per entrare nel locale è scattata la sirena dell'impianto antifurto: i ladri non si sono bloccati, ma hanno dovuto affrettarsi per non essere colti in flagranza. Hanno quindi arraffato quello che sono riusciti a prendere nell'incursione durata pochi istanti, riuscendo poi a fuggire prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. Il bottino, in base alla prima ricognizione nel locale derubato, sarebbe poco ingente: qualche decina di euro in contanti, i pochi soldi lasciati come fondo cassa, e alcune stecche di sigarette prese da dietro il bancone, solo quelle più a portata, senza avere il tempo di portarne via un numero maggiore.

Sul posto sono interventi i carabinieri, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Un colpo del tutto simile al recente precedente, nella notte tra lunedì e martedì, al bar Sport di San Zenone al Po, dove però il bottino era stato più ingente, non essendoci in quel caso il sistema d'allarme, con i ladri che avevano avuto quindi più tempo per impossessarsi di stecche di sigarette per un valore sui 5mila euro.

Diverse modalità e obiettivo, invece, per un altro furto messo a segno nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo, in un'abitazione a Valeggio, in via Vittorio Emanuele. Approfittando dell'assenza dei proprietari, ignoti ladri hanno forzato la porta d'ingresso di una casa indipendente, messo tutte le stanze a soqquadro e rubato diversi oggetti d'argenteria, per un valore che deve ancora essere quantificato. Il furto è stato scoperto dai padroni di casa al loro rientro in serata, quando hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini.