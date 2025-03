Violato il bar Sport. Incursione nel locale. Via cinque slot machine: "Non era mai successo"

BRESSANA BOTTARONE (Pavia)Cinque slot machine sono sparite dal bar Sport di via Depretis. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì e giovedì, ma soltanto ieri si è saputo che cosa fosse accaduto. Dopo aver forzato una finestra posta sul retro dell’esercizio commerciale, i malviventi sono entrati e se ne sono andati portando via le macchinette che non sono di grandi dimensioni. Di certo le avevano puntate da prima e hanno organizzato nei minimi particolari il colpo. Il bar, infatti, si trova sulla strada principale del paese, immerso tra le case. Bisognava quindi conoscere le abitudini del titolare, ma anche del vicinato in modo da evitare che qualcuno potesse svegliarsi e vedere i malviventi all’opera. È probabile, quindi, che prima del furto sia stato effettuato almeno un sopralluogo per capire esattamente come muoversi. Dopo la chiusura dell’esercizio in piena notte, i soliti ignoti sono entrati in azione e con un mezzo posizionato nei pressi, devono aver preso le macchinette per impossessarsene. Al momento sembra che nessuno si sia accorto di nulla, di conseguenza è immaginabile che i ladri abbiano approfittato del sonno profondo di coloro che abitano nei pressi del bar.

Il titolare ha scoperto di essere stato derubato solo giovedì mattina, quando è arrivato sul posto di lavoro per aprire il locale come fa sempre e ha trovato la finestra forzata. Subito ha sporto denuncia ai carabinieri di Bressana Bottarone nella speranza che i militari riescano ad arrivare al più presto agli autori del furto del quale non si conosce l’entità. Non si sa, infatti, quanto denaro contenessero le macchinette, sicuramente c’erano delle monete che il proprietario del locale aveva cambiato e inserito nel caso in cui qualcuno le vincesse. Si parla di alcune centinaia di euro. Sconvolto il titolare che ripete solo un frase: "In tanti anni non mi era mai successo". Le slot machine non sono di proprietà del bar Sport, vengono concesse in affitto e con ogni probabilità sono anche coperte da assicurazione. L’esercizio commerciale, invece, dovrà provvedere al pagamento del danno subito dalla finestra che è stata forzata. Un danno che dovrà essere riparato. Inoltre si dovrà quantificare l’ammanco di denaro. A tutto questo si aggiunge la violazione subita dal locale che il proprietario percepisce come se fosse la sua "casa" e poi anche le monete inserite nella slot machine. "Speriamo li prendano presto e che voi possiate darne immediatamente notizia" conclude il titolare.