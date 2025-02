Torre del Maino di Pavia: un drone per verificare il pericolo di crollo

Pavia, 21 febbraio 2025 – Transennata da qualche settimana perché sono stati visti cadere dei calcinacci, la torre del Maino venerdì mattina è stata affidata alle “cure” di un drone. Lo hanno usato i vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo e verificare se vi siano pericoli. I pompieri sono andati nell’area circondata dalla rete arancione alla base dell’edificio e hanno effettuato i controlli. Le analisi sono ancora in corso e non si conoscono i risultati, ma rimane la preoccupazione per lo stato di salute della torre di proprietà comunale. Intanto la piazza Leonardo da Vinci dalla fine del mese scorso è transennata e inaccessibile nel lato che da via Maria Corti porta a via Defendente Sacchi attraversando via Lazzaro Spallanzani sulla quale si affaccia il collegio Fraccaro il cui ingresso è in piazza Leonardo da Vinci. Fino a venerdì prossimo la zona resterà transennata a protezione della torre e dei passanti, nel frattempo si valuterà se siano necessari interventi.