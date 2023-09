Torna la Mezza Maratona di Pavia: Madrina Danielle Madam

Da quattro anni manca nelle gambe e nelle strade, a causa della pandemia. Ma ora si torna a disputare la CorriPavia Half Marathon. La manifestazione, organizzata dall’Asd Atletica 100 Torri Pavia giunta alla 20esima edizione, è in programma domenica 24 settembre. Oltre alla mezza maratona di 21,097 km, valida per il campionato regionale Fidal assoluti e master, sono previste anche la Ticimarcia di 10 chilometri (aperta a tutti) e la MiniCorriPavia scuole di 2,5 per famiglie e bambini. "La CorriPavia per la nostra città è una festa dello sport e dell’aggregazione - sottolinea il sindaco Fabrizio Fracassi -. Quest’anno l’appuntamento si arricchisce di cultura e sociale". Verranno eliminate le bottiglie di plastica, sostituite con bicchieri in carta e riciclabili e la Family run sposerà il progetto “In Corsa verso il benessere, cancro e diritto alla sessualità“, iniziativa promossa dal Cnao insieme a San Matteo, Maugeri e Ats Pavia con l’obiettivo di fare informazione sui tumori femminili e e raccogliere fondi a sostegno delle pazienti oncologiche.

"Puntiamo a raggiungere 2mila iscrizioni tra mezza maratona e 10 chilometri, e arrivare a 1.500 per la Family run", anticipa Franco Corona, presidente dell’Asd Atletica 100 Torri Pavia. Madrina dell’evento Danielle Madam che commenta: "È davvero un grande onore per me e rappresenta una nuova sfida emozionante correre nell’evento sportivo e di solidarietà più atteso dell’anno a Pavia. Per una pesista come me, correre così tanti chilometri è una sfida, ma ho deciso di mettermi alla prova perché amo superare i miei limiti".