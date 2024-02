Titolare aggredito dopo un furto. Due in arresto

Il furto si è tramutato in rapina quando il titolare del supermercato li ha scoperti rubare tra gli scaffali. I due uomini lo hanno aggredito, procurandogli lesioni, per fortuna giudicate guaribili con 6 giorni di prognosi. Ma sono poi stati intercettati dai carabinieri che li hanno trovati ancora con la refurtiva e fatto scattare gli arresti. S.B.G., 19enne romeno, e G.S., 39enne senegalese, residenti a Voghera anche se di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicati, sono già ben noti alle forze dell’ordine. Ora dovranno rispondere dell’ipotesi di reato di rapina aggravata in concorso per il colpo ai danni del supermercato Gulliver, in via Verdi a Voghera, poco prima dell’orario di chiusura serale di martedì. Sono stati trovati in possesso anche di 100 grammi di hascisc e di un trapano risultato rubato in una casa il pomeriggio precedente. S.Z.