Tigli di via Rocca Vecchia. È perizia tecnico-agronomica

VIGEVANO (Pavia)

Una perizia tecnico-agronomica sulle radici traccerà lo stato di salute dei tigli di via Rocca Vecchia e dirà se saranno o meno da ostacolo ai lavori di consolidamento di quel tratto del Naviglio Sforzesco. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Vigevano, che l’ha commissionata, è scongiurare l’abbattimento, soluzione valutata in prima istanza, e che ha provocato una vera sollevazione popolare con tanto di raccolta di firme. E se proprio dovesse rivelarsi necessario si pianificherà la sostituzione con alberi dello stesso tipo. Ma già da diversi giorni il sindaco Andrea Ceffa ha specificato che il cantiere verrà organizzato a "step" in modo da verificare la situazione delle singole piante e l’eventuale interferenza con le solette che saranno l’oggetto degli interventi. Si tratta di una parte del complesso ed estremamente articolato progetto di consolidamento del Naviglio Sforzesco che sta procedendo da anni e che ha interessato in modo particolare il tratto dello storico corso d’acqua che, in pieno centro cittadino, scorre interrato. L’intervento in questione dovrebbe iniziare entro la metà del mese di novembre. U.Z.