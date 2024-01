TheFloor, il pavese Alberto Biscaldi conquista la finale: giocherà per 100mila euro

Pavia, 24 gennaio 2024 – E’ pavese il vincitore della semifinale di ‘The floor- Ne rimarrà solo uno’, in onda ogni martedì su Rai2.

Alberto Biscaldi, che da cinque puntate partecipa al game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, ieri ha vinto un duello e, una volta diventato leader, si è aggiudicato anche la sfida finale e un premio di 5mila euro in gettoni d’oro. Nato a Vigevano 24 anni fa, il dottorando in Letteratura tra Università Cattolica di Milano e alla Sorbona di Parigi e già laureato con doppia laurea magistrale in Cattolica e Sorbona, ora corre per conquistare i 100mila euro di montepremi finale.

Partiti in 100 concorrenti, ad ogni duello viene eliminato un giocatore e chi vince si aggiudica le caselle che possedeva l’avversario. Alberto, che fino a ieri non era mai stato chiamato a una sfida, ha gareggiato contro Paola, un’insegnante sarda di Lettere che aveva da poco conquistato gran parte del floor ed è diventato leader. Gli eventi storici sono stati la categoria in cui ha primeggiato con 10 secondi di vantaggio sull’avversaria.

“E’ molto diverso trovarsi al tavolo” ha commentato Alberto che dall’inizio dell’anno partecipa al format con la sua categoria “Piatti e pietanze”, ma non era mai stato chiamato a una sfida sulle materie degli altri concorrenti. E a fine puntata, il vigevanese che aveva conquistato il maggior numero di caselle, 28, ha dovuto vedersela con un altro insegnante, Pierluigi che ne aveva 22. Dallo scontro si sarebbe avuto il vincitore finale. Le donne influenti della storia hanno portato fortuna ad Alberto che ha chiuso il duello con 22 secondi di vantaggio e ora corre verso la finale.