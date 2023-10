Tentavano di riciclare soldi cercando soci

Sono andati da un commerciante di Vidigulfo, che vende prodotti alimentari tipici calabresi, per cercare di convincerlo a entrare in affari con loro, per riciclare dei soldi di dubbia provenienza. Una proposta che è rimasta tale, con il tentativo che non ha trovato la collaborazione del commerciante con i quattro uomini, calabresi anche se domiciliati in provincia di Brescia, che peraltro erano già seguiti dai carabinieri del Comando provinciale di Pavia. E.B. di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e R.B., M.B. e D.B. di Siderno (Reggio Calabria), tenuti sotto controllo dai militari pavesi, sono stati poi bloccati appena dopo aver varcato i confini del territorio provinciale, a Binasco, portati in caserma per l’identificazione. Scattati immediati approfondimenti d’indagine, sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari, anche nella provincia di Brescia dove i quattro sono domiciliati, che hanno portato al sequestro di 5mila euro in contanti, disposto con decreto della Procura di Pavia, che sta coordinando le indagini. I quattro al momento sono indagati in stato di libertà. S.Z.