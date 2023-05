Pavia, tentato stupro in centro storico: vittima una ragazza di 24 anni, uomo arrestato dopo la fuga

Pavia, 10 maggio 2023 - Si è messa a urlare attirando l'attenzione di alcuni passanti, che hanno di fatto impedito lo stupro. Una ragazza di 24 anni è stata aggredita all'una di notte in via Porta Marica, traversa di corso Cavour che costeggia le ex carceri e porta in piazzetta Garavaglia, dietro il Tribunale, nel pieno centro storico di Pavia. Il presunto responsabile è stato in breve rintracciato dalle forze dell'ordine, ha reagito ed è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e, dopo il riconoscimento da parte della vittima e degli altri testimoni, gli è stato contestato anche il reato di violenza sessuale, portato in carcere in attesa della convalida davanti al Gip.

Sono stati gli stessi passanti a chiamare immediatamente il 112 dopo aver interrotto l'aggressore, che li ha pure inseguiti con fare minaccioso prima di cercare di dileguarsi. I carabinieri intervenuti per la violenza sessuale hanno immediatamente diramato la descrizione del fuggitivo che è stato quindi rintracciato da una pattuglia della polizia, in un intervento congiunto delle forze dell'ordine. Si tratta di un 30enne nigeriano, anche se i dettagli non sono ancora stati resi noti dalle forze dell'ordine in attesa dell'autorizzazione da parte della Procura di Pavia.