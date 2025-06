Tentano razzìa nella chiesa. Via col candelabro delle offerte

GAMBOLÒ (Pavia)

È un bottino decisamente esiguo quello che i ladri hanno rubato in chiesa: un candelabro con le offerte. I malviventi hanno agito in un momento imprecisato dei giorni scorsi. Sono entrati nella parrocchiale di San Gaudenzio e Eusebio, che si affaccia sulla piazza del municipio, e hanno compiuto la razzìa senza che nessuno li vedesse. Probabilmente hanno scelto un momento in cui in chiesa non c’erano fedeli, forse anche un orario tale, magari il primissimo pomeriggio, in cui il caldo di questi giorni ha consigliato a chi poteva di non uscire di casa. Per compiere l’azione sono stati necessari pochi istanti: il tempo di avvicinarsi al candelabro, impadronirsene, probabilmente occultarlo in una borsa e uscire senza destare sospetti. Il candelabro in sé non ha un particolare valore e al suo interno erano contenute le offerte dei fedeli, stimate in pochi euro.

Un’azione insomma che non ha fruttato granché ai malviventi. La chiesa non è fornita di un dispositivo di videosorveglianza e per questo si può solo supporre come siano andate le cose. L’accaduto è stato scoperto dal parroco del centro lomellino, don Roberto Radaelli, che ha presentato denuncia alla locale stazione dei carabinieri. I militari hanno subito avviato le indagini.

Umberto Zanichelli